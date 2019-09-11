Экономика

ИзвестияИзвестияЧас выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведены до людей. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту на встрече, которая состоялась 11 сентября в Кремле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году оценили в 9,5 млрд рублей

Интерфакс08:20

Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты

ТАСС08:57

Минсельхоз подсчитал сумму ущерба сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году

Росбалт08:41

Ущерб сельскому хозяйству от чрезвычайных ситуаций составил 9,5 млрд рублей

Общественное телевидение России08:43

Назван ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году

БИЗНЕС Online09:29

В 2019 году ущерб сельскому хозяйству РФ от ЧС составил 9,5 млрд рублей

Pravda.Ru09:22

Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Известия17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:44, Вашингтон
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Piter.tv вчера в 09:53
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Футбол

Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат 16:15
Футбол

Эвра проходит тренерские курсы в «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Патрис Эвра проходит тренерские курсы в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»

41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Политика

Ряд избранных депутатов Мосгордумы требуют закрыть «московское дело»

Ряд избранных депутатов Мосгордумы обнародовал заявление с требованием прекратить «московское дело» и отпустить его фигурантов на свободу.
Росбалт 15:40
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество

Россиянин сбежал из Германии, чтобы спасти сына от мигрантов

Россиянин, проживший три года в Германии, был вынужден вернуться на родину из-за того, что над его сыном в немецких школах издевались мигранты.
News.ru 14:31
Политика

Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Кино

Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Кино

Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован

По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.
ГЛАС.RU 13:13
Футбол

Туран получил условный срок за драку в клубе

Матч ТВ 06:49
Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Технологии

В московском метро тестируют систему распознавания лиц

Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Вести.Ru 08:57
Политика

В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю

Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
Общественное телевидение России 14:39
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября

Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Политика

Трамп отправил Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Наука

Современная медицина обречена на застой без генетических манипуляций

Хороший пример – история рождения анатомии, без знания которой невозможно себе представить биологию и медицину.
Независимая газета вчера в 10:58
Космос

В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар

ТАСС 13:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное