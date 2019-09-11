Экономика
ИзвестияЧас выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье
Пострадавшие при ЧС в Иркутской области и Забайкалье аграрии получили почти все выплаты — 98% выделенных на эти цели средств уже доведены до людей. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту на встрече, которая состоялась 11 сентября в Кремле.
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Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
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Туран получил условный срок за драку в клубе
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В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю
Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.
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В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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