Readovka.ruЧасть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяГенеральный директор Infomost Борис Рыбак предположил, что часть российских авиакомпаний могут обанкротиться.В источникеАБНURA.RuУралинформбюроReadovka.ruПодробнее о событииЧасть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяReadovka.ru02:34Авиакомпаниям остается лишь мечтать о повышении цен на билетыУралинформбюро02:17Авиакомпании в России столкнутся с банкротствомАБН00:29«Известия»: часть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяURA.Ru17:07Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться