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Readovka.ru
Readovka.ru

Часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

Генеральный директор Infomost Борис Рыбак предположил, что часть российских авиакомпаний могут обанкротиться.В источнике
АБН
URA.Ru
Уралинформбюро
Readovka.ru
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Часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

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Авиакомпаниям остается лишь мечтать о повышении цен на билеты

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Авиакомпании в России столкнутся с банкротством

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«Известия»: часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

URA.Ru17:07

SpaceX успешно испытала двигатели очередного прототипа сверхтяжёлой ракеты Starship

Стало известно о том, что американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания нового прототипа космической сверхтяжёлой ракеты Starship, который имеет кодовое название SN9.
3DNewsвчера в 15:17