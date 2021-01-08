Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Readovka.ru
Readovka.ru

Часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

Генеральный директор Infomost Борис Рыбак предположил, что часть российских авиакомпаний могут обанкротиться.В источнике
АБН
URA.Ru
Readovka.ru
Что происходит
Подробнее о событии
Что происходит

Часть авиакомпаний в РФ могут обанкротиться

Что происходит05:34
URA.Ru

«Известия»: часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

URA.Ru17:07
АБН

Авиакомпании в России столкнутся с банкротством

АБН00:29
Readovka.ru

Часть авиакомпаний в России могут обанкротиться

Readovka.ru02:34