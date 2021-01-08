Readovka.ruЧасть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяГенеральный директор Infomost Борис Рыбак предположил, что часть российских авиакомпаний могут обанкротиться.В источникеАБНURA.RuReadovka.ruЧто происходитПодробнее о событииЧасть авиакомпаний в РФ могут обанкротитьсяЧто происходит05:34«Известия»: часть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяURA.Ru17:07Авиакомпании в России столкнутся с банкротствомАБН00:29Часть авиакомпаний в России могут обанкротитьсяReadovka.ru02:34Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться