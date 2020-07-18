Общество

Вести.RuВести.RuЧасть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога

В Госдуме считают, что некоторых владельцев автомобилей в России следует освободить от уплаты транспортного налога. Автолюбитель, чья машина простояла более шести месяцев в год, не должен платить за её использование.
Читать в источнике
Комментировать249
с чего всё началось

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Российская газета07:17

В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

РЕН ТВ00:50

Автоэксперт оценил идею изменить правила начисления транспортного налога

RT на русском03:50

Часть россиян предложили освободить от транспортного налога

Телеканал 360°02:39

В Госдуме предложили освободить некоторых водителей от транспортного налога

Газета.Ru01:55

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РИА Новости01:51

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

РБК05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

РИА Новости 08:02
91
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
152
Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
6
Общество

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс 08:36
239
Общество

Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
4
Культура

Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

Газета Культура вчера в 08:04
2
Общество

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
14
Общество

Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру

Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
60
Политика

В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю

В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
20
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
166
Армия и оружие

Украина купит у США 16 патрульных катеров

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 09:33
28
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Piter.tv вчера в 09:20
21
Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
4
Происшествия

В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку

В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
33
Политика

The Independent: холодная война с Россией и Китаем поможет Западу сохранить свои секреты

Патрик Кокберн считает, что в данном подходе и есть ключ к разгадке целей развязывания Западом холодной войны против РФ и КНР.
Политическая Экспертиза 06:20
2
Политика

В Молдавии экс-премьера Санду выдвинули кандидатом в президенты

Парламентская газета 09:35
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

РИА Новости 09:29
1
Происшествия

В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

RT на русском 09:30
Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
880
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
169
Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
52
Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
1,4K
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
108
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
226
Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
357
Футбол

Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо

Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за своего атакующего полузащитника Джейдона Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
97
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
242
Как работают Яндекс.Новости?
Главное