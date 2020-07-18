Общество
Вести.RuЧасть автовладельцев предложено освободить от транспортного налога
В Госдуме считают, что некоторых владельцев автомобилей в России следует освободить от уплаты транспортного налога. Автолюбитель, чья машина простояла более шести месяцев в год, не должен платить за её использование.
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с чего всё началось
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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Lenta.ru вчера в 22:20
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В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
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Украина купит у США 16 патрульных катеров
США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
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The Independent: холодная война с Россией и Китаем поможет Западу сохранить свои секреты
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Политическая Экспертиза 06:20
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В Молдавии экс-премьера Санду выдвинули кандидатом в президенты
Парламентская газета 09:35
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В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
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REGNUM 08:49
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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Футбол
Дортмундская «Боруссия» не планирует снижать цену за Санчо
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Евро-футбол.ру вчера в 14:18
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