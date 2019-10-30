МАГАДАН, 30 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. "Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

с чего всё началось

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.

Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

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