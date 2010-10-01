Общество
КоммерсантъЧасть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать
Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.
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с чего всё началось
Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.Коммерсантъвчера в 19:10
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В областном минтрансе надеются, что плоские тарифы в Москву вырастут всего на 5-7%
Сахалин.Инфо28 октября в 01:18
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