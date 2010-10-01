Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧасть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.
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с чего всё началось

Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
Коммерсантъвчера в 19:10

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Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

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