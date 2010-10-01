Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.

Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

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