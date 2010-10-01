Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧасть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
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В областном минтрансе надеются, что плоские тарифы в Москву вырастут всего на 5-7%

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Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Коммерсантъ19:10

Плоских авиатарифов на Дальний Восток не будет?

SakhaNews19:56

«Аэрофлот» и «Россия» приостановили продажу билетов до Москвы из ДФО

АиФ Хабаровск23:13
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Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
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Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Газета.Ru 13:09
Футбол

«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро

Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.
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Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России

Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».
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Власти Владимирской области не знают, как добиться роста экспорта продовольствия

Слайд из презентации Максима Брусенцова По итогам 8 месяцев 2019 года агропром Владимирской области поставил на международные рынки продукции почти на 90 миллионов долларов.
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Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что не имеет денежных средств на выплаты по иску.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

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2+2: Александр Овечкин обыграл «Торонто»

Встреча завершилась победой "столичных" в овертайме со счетом 4:3. Победу своему клубу обеспечил Александр Овечкин.
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Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
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