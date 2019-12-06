Часть болельщиков московского "Локомотива" и тульского "Арсенала" покинули арену во время матча 19-го тура чемпионата России в знак солидарности с фанатами столичного "Спартака". Игра между "Локомотивом" и "Арсеналом" проходит в Туле в пятницу.

Часть фанатов «Локомотива» и «Арсенала» покинули арену по ходу матча

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