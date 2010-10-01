Коронавирус
REGNUMПрилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Этому предшествовало то, что при посадке в самолёт были выявлены граждане с признаками ОРВИ.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Законно ли забрали паспорта у уральских туристов на обсервации? Мнение адвоката
Екатеринбург Онлайн07:42
«Боялись нас, как чумы»: у уральцев, вернувшихся из Таиланда, забрали паспорта и багаж
КП - Екатеринбург06:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 10:18
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Наука
Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
Общество
Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
У певицы был диагностирован инсульт. Незадолго до госпитализации Буланова призналась, что у нее нехватка средств на существование.
Территория новостей 03:07
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника
RuNews24.ru 05:48
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57