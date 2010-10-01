Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Этому предшествовало то, что при посадке в самолёт были выявлены граждане с признаками ОРВИ.

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

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