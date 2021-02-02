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iReactor
iReactor

Часть ограничений по COVID-19 могут отменить в Петербурге в феврале

Смягчение принятых санитарных мер возможно при стабилизации эпидемиологической ситуации, рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Власти Северной столицы с 30 января разрешили предприятиям общественного питания работать круглосуточно.В источнике
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Ivbg.ru

Океанариумы и аквапарки вновь открывают в Санкт-Петербурге, в ТЦ могут работать выставки и катки

Ivbg.ruвчера в 01:48
Мойка78

Власти Петербурга назвали примерные сроки снятия ограничений

Мойка78вчера в 12:27
Gazeta.SPb

Антиковидные ограничения в Петербурге: действующие, снятые и позабытые — инфографика Gazeta.SPb

Gazeta.SPbвчера в 10:28
Царьград

До полного снятия антикоронавирусных ограничений Петербургу осталось пара шагов

Царьград00:36
Невские Новости

Общепит не будет повышать цены из солидарности с обедневшими петербуржцами

Невские Новости30 января в 13:19
Вести.Ru

В Санкт-Петербурге отменен ряд коронавирусных ограничений

Вести.Ru30 января в 00:00
ТАСС

Ресторанам в Петербурге разрешили вернуться к круглосуточному режиму работы

ТАСС29 января в 16:15

Сбежавшая за границу экс-глава омского минздрава позвонила следователям

Объявленная в розыск экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова позвонила из-за рубежа следователям, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета по региону Лариса Болдинову.
РБК01:41