Часть ограничений по COVID-19 могут отменить в Петербурге в феврале
Смягчение принятых санитарных мер возможно при стабилизации эпидемиологической ситуации, рассказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов. Власти Северной столицы с 30 января разрешили предприятиям общественного питания работать круглосуточно.В источнике
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Общепит не будет повышать цены из солидарности с обедневшими петербуржцами
Невские Новости30 января в 13:19