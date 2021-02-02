Арбитр остановил игру из-за конфликта Леброна с болельщиками «Атланты»

Во время матча между «Лейкерс» и «Хоукс» в State Farm Arena арбитру пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками «Атланты», сидевшими в первом ряду.