Коронавирус
РИА НовостиЧасть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Политика
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RT на русском 10:45
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Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
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Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Россия разрешила экспорт масок в пределах стран ЕАЭС
Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.
Известия 12:23
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Общество
Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм
Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.
Metaratings вчера в 12:05
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42