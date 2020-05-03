с чего всё началось

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

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