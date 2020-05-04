Коронавирус
ИзвестияЧасть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания. Об этом 3 мая заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
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с чего всё началось
"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".РИА Новостивчера в 12:36
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В Минздраве заявили, что часть мер против COVID-19 сохранится до появления вакцины
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