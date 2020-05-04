с чего всё началось

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания. Об этом 3 мая заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

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