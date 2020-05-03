Коронавирус
РИА НовостиЧасть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".РИА Новости12:36
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