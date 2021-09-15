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Исследование «Юником 24» показало, на что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату

Большинство российских пенсионеров собираются направить полученную в сентябре от государства соцвыплату на первоочерёдные нужды и отложенные покупки.
ПРАЙМ
По данным Минтруда, в начале сентябре уже более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату.
РИА Новости
Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
РИА Новости
Компания проводила исследование в сентябре по репрезентативной выборке среди 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.
РИА Новости

С чего всё началось

Исследование «Юником 24» показало, на что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату
Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
РИА Новости22:05

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Пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую выплату
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