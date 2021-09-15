Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал ненавидеть и враждовать с русскими.
Ученые уже успели выяснить, что существует две стратегии переноса кофе без пролива: синхронная – когда жидкость в чашке колеблется в фазе с колебаниями самой чашки – и асинхронная – когда элементы системы колеблются в противофазе.
Существует два подхода к построению такой теории: один основан на том, что квантовую теорию можно получить формальным квантованием ОТО, а другой исходит из того, что теория гравитации должна быть получена из качественно новых объектов, которые могли бы объединить все фундаментальные взаимодействия в «Теорию всего».
Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира Жириновского, заявил его пресс-секретарь Александр Дюпин РИА Новости, комментируя обсуждаемый в Telegram курьезный инцидент на дебатах, когда у главы либерал-демократов соскочили брюки.