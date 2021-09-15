Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.

РИА Новости 22:05