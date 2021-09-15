Российские пенсионеры в основном потратят полученную в сентябре соцвыплату от государства на продукты и лекарства или положат деньги на накопительный счет, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».
Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский начал ненавидеть и враждовать с русскими.
Физики-теоретики проквантовали гравитационное поле и обнаружили, что движение падающих тел перестает быть из-за этого детерминированным и флуктуирует с амплитудой, зависящей от квантового состояния гравитационного поля.