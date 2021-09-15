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Исследование «Юником 24» показало, на что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату

Российские пенсионеры в основном потратят полученную в сентябре соцвыплату от государства на продукты и лекарства или положат деньги на накопительный счет, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».
Sibnet Новости
По данным Минтруда, в начале сентябре уже более 30 миллионов российских пенсионеров получили выплату.
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15% пенсионеров направят деньги на уже запланированные покупки, которые хотели сделать, однако переносили из-за экономии.
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Компания проводила исследование в сентябре по репрезентативной выборке среди 800 россиян старше 60 лет из 35 регионов.
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С чего всё началось

Исследование «Юником 24» показало, на что пенсионеры потратят сентябрьскую соцвыплату
Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями. Оставшиеся 5% затруднились ответить на вопрос и пока не приняли решение, куда потратят полученные средства.
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