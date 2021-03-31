Часть послаблений ЦБ РФ для банков из-за COVID-19 завершила свое действие
Ряд послабления Банка России, позволяющие банкам не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1 апреля отменяются. Послабления по кредитам, предоставленным физическим лицам и малому и среднему бизнесу, продолжат свое действие до 1 июля этого года.В источнике
С чего всё началось
От физлиц с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили
более 3,3 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, одобрение прошли 2 миллиона заявлений (60,3%).