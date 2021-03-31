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ТАСС

Часть послаблений ЦБ РФ для банков из-за COVID-19 завершила свое действие

Ряд послабления Банка России, позволяющие банкам не создавать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1 апреля отменяются. Послабления по кредитам, предоставленным физическим лицам и малому и среднему бизнесу, продолжат свое действие до 1 июля этого года.В источнике
Zaim.com
ПРАЙМ
Рамблер
Lenta.ru
РБК
VSE42.RU
С чего всё началось
От физлиц с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили
 более 3,3 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, одобрение прошли 2 миллиона заявлений (60,3%).

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