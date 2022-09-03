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Часть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым

Некоторых представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа после продолжительной болезни.
Lenta.ru
В списке аккредитованных СМИ не оказалось корреспондентов РИА Новости, "ВГТРК", "Комсомольской правды", а вот иностранные издания смогли пройти в Колонный зал без проблем.
CT news
После церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
РИА Новости
Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.
Российская газета

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Часть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым
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