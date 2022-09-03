Lenta.ruЧасть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом ГорбачевымНекоторых представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа после продолжительной болезни.Lenta.ruВ списке аккредитованных СМИ не оказалось корреспондентов РИА Новости, "ВГТРК", "Комсомольской правды", а вот иностранные издания смогли пройти в Колонный зал без проблем.CT newsПосле церемонии прощания Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.РИА НовостиМихаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.Российская газетаЧитать далееСвернутьРИА НовостиРИА НовостиЦарьград. Санкт-ПетербургTVCenter.RUРоссийская газетаГазета.RuТелепрограммаЭкономика сегодняПрофильФАННародные новостиCT newsМолваАргументы и ФактыКомсомольская правдаVesiskitim.ruMASHПодробнее о событииЧасть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с Михаилом ГорбачевымLenta.ru04:49Часть представителей прессы не может попасть на церемонию прощания с Горбачевым в МосквеРИА Новости03:19Самое цитируемоеЧасть журналистов не пустили на церемонию прощания с Михаилом ГорбачевымКомсомольская правда04:45Часть представителей СМИ не пустили на церемонию прощания с ГорбачевымNews.ru04:14Очередь из журналистов собралась у Дома Союзов, где прощаются с ГорбачевымАргументы и Факты03:58Ряд журналистов не смогли получить аккредитацию на церемонию прощания с ГорбачевымФАН03:48Журналистов РИА «Новости», «Известий», ВГТРК и «Комсомольской правды» не пустили на прощание с ГорбачевымURA.Ru03:37Показать ещёОценить96Поделиться