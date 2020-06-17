Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме.

с чего всё началось

В пресс-службе правительства уверяют, что в профильный департамент эта инициатива не поступала. С 2001 года, когда была введена единая для всех ставка НДФЛ, Госдума рассмотрела около 10 законопроектов о повышении налога для богатых.

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

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