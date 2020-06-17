Экономика

ИзвестияИзвестияЧасть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В пресс-службе правительства уверяют, что в профильный департамент эта инициатива не поступала. С 2001 года, когда была введена единая для всех ставка НДФЛ, Госдума рассмотрела около 10 законопроектов о повышении налога для богатых.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме.
Forbes10:09

Подробнее о событии

Власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Моя Москва.онлайн12:08

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

Российские власти рассмотрят налог для богатых

URA.Ru12:02

Forbes: правительство снова обсуждает введение налога для богатых россиян

Дождь12:01

Правительство России снова обсуждает увеличение налогов, взимаемых с богатых россиян

Эхо Москвы12:02

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Путешествия

Для отдыха в санатории этим летом понадобятся всего три справки

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, санатории имеют право принимать постояльцев, только если у тех есть три справки, определенные Роспотребнадзором.
НТВ 09:44
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Политика

Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву

"Мы только что получили информацию из канцелярии президента Чешской Республики, что ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной.
РИА Новости 11:50
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

В Пенсионном фонде в срок до 15 июня должны были перепроверить и актуализировать списки таких пенсионеров-опекунов.
ПРАЙМ вчера в 02:20
2,2K
Политика

Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис

Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
Общество

ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области не принимали участия в мероприятиях на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщили РБК в пресс-службе управления.
РБК 11:32
2,8K
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
70
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая произошло боевое столкновение

На границе Индии и Китая в долине Галван произошло боевое столкновение между китайскими военными и индийскими солдатами.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:52
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Происшествия

Как и почему в Ингушетии родственники убивали друг друга

Живущие в Ингушетии представители семьи Медовых не позволяли своим заграничным родственникам начать строительство мечети в городе, полагая, что те станут использовать культовое сооружение для пропаганды идей радикализма.
Коммерсантъ 09:49
5
Общество

Поклонская призналась в неверии в пандемию коронавируса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что не верит в пандемию коронавируса.
Lenta.ru 10:29
6
Кино

Кирилл Серебренников снимет мини-сериал о режиссере Андрее Тарковском

Собака.ru 10:21
8
Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
13
Футбол

Сегодня возобновляется английская Премьер-лига

В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
BetOn 05:04
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4K
Шоу-бизнес

Выбрано место похорон Леонида Куравлева

Lenta.ru 09:49
28
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Футбол

«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ

«На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС I, дающей право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21», — гласит заявление на сайте «Химок».
RT на русском 11:44
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
115
Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Политика

Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.
Взгляд.ру 12:02
1
Энергетика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
Автоспорт

Хэмилтон удалил запись с обращением к Марко

Чемпионат 09:15
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
1K
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
1,3K
Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
29
Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
1
Политика

Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Общество

В США вернут смертную казнь на федеральном уровне

США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ вчера в 00:48
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