Экономика

ИзвестияИзвестияЧасть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В пресс-службе правительства уверяют, что в профильный департамент эта инициатива не поступала. С 2001 года, когда была введена единая для всех ставка НДФЛ, Госдума рассмотрела около 10 законопроектов о повышении налога для богатых.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме.
Forbes10:09

Подробнее о событии

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

News.ru12:22

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

Российские власти рассмотрят налог для богатых

URA.Ru12:02

Forbes: правительство снова обсуждает введение налога для богатых россиян

Дождь12:01

Правительство России снова обсуждает увеличение налогов, взимаемых с богатых россиян

Эхо Москвы12:02

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
12
Авто

Lexus представила седан Lexus IS нового поколения

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
Автоновости дня вчера в 02:06
9
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
1,4K
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
281
Политика

У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

Газета.Ru 04:49
4
Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Evo-rus.com вчера в 06:01
8
Политика

Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис

Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
17
Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
Происшествия

В США на месте гибели Джорджа Флойда начали крестить людей

Уралинформбюро 11:11
3
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
4
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
2,9K
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Вести.Ru 07:52
884
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобиля

RuNews24.ru 04:17
91
Общество

Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму

В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 06:00
1K
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
52
Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
29
Общество

Мишустин отменил советский приказ о меню в самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ времен СССР о меню на внутренних и международных авиарейсах.
НТВ 10:48
4
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
9
Шоу-бизнес

Выбрано место похорон Леонида Куравлева

Lenta.ru 09:49
27
Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
1,9K
Здоровье

Препарат для лечения коронавируса получила Самарская область

Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com 03:18
42
Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
869
Экономика

Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения

По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
Deita.ru 10:30
Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

РИА Новости 07:07
115
Происшествия

Автомобиль премьера Великобритании из-за демонстранта попал в ДТП

ТАСС 10:27
1
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Общество

В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут быть использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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