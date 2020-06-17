Экономика
Lenta.ruВ России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось
В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.Forbes10:09
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Автобус врезался в опору моста в Туле
Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Спорт
Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда
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РИА Новости 10:22
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Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков
Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились.
Piter.tv 15 июня в 09:18
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
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В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM вчера в 20:37
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие
В НАТО приняли новые меры в ответ на усиление России
Министры обороны стран НАТО согласовали новые меры в ответ на усиление России с ракетной сфере.
Lenta.ru 12:41
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
Мишустин аннулировал более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, сообщили в пресс-службе правительства.
RT на русском 03:40
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В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Кино
Кирилл Серебренников снимет мини-сериал об Андрее Тарковском
О сроках выхода сериала пока не сообщается. Автор «Саморазвития по Толстому» — о смешном Гоголе и серьезном Тарковском.
РБК 10:41
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
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Единоборства
Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Lenta.ru 12:28
Футбол
Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru 11:35
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Раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1
На просторах Сети оказалась раскрыта мощность нового Ford Mustang Mach 1. Соответствующая версия должна пополнить линейку бренда уже до конца нынешнего года, хотя точные сроки пока остаются неизвестными.
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Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Политика
Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис
Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
News.ru 07:52
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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Бюджетников Петербурга принуждают к голосованию по Конституции
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.
News.ru 09:35