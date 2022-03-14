«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.