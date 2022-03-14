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Часть ресторанов «Макдоналдс» продолжит работать до остановки производственных процессов

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России с 14 марта.
Lenta.ru
"Сегодня некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство. В целом приостановка работы намечена на 14 марта", - сказал представитель компании.
ТАСС
В компании заявили, что временно закрывают все свои 850 ресторанов с 14 марта.
Газета.Ru
McDonald’s рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки.
ТАСС

Подробнее о событии

McDonald’s в РФ будут работать 14 марта до завершения производственных процессов
Москва 2405:08
Предприятия McDonald’s будут работать 14 марта до окончания производственных процессов
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