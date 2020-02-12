Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян перестала экономить

Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания. Поводом для этого стал рост реальных доходов населения.
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Часть россиян перестала экономить

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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъ06:09

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

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Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

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Саминвестор04:37

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35
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Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин установил сразу два рекорда

iReactor 01:34
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Кино

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Экономика

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
РБК 07:39
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Общество

Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости

Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.
РБК вчера в 16:00
Политика

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Хоккей

Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Sport.ru 07:00
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
РИА Новости 04:40
Армия и оружие

В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Известия 07:06
Политика

Поклонская рассказала о смертном приговоре из Киева

Московский Комсомолец 07:30
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал RT проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если машина не приезжала на пункт ТО или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 03:18
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

REGNUM вчера в 04:08
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия

Убийца Немцова обжаловал решение о переводе из колонии в тюрьму

РИА Новости 07:46
Политика

Путин провел телефонный разговор с премьером Италии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем Совета министров Италии Италии Джузеппе Конте.
ТВ Центр 07:53
Общество

Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал неукоснительно соблюдать график финансирования национальных проектов.
RT на русском 06:40
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
ФАН вчера в 02:50
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Гаджеты

Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite

Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
NewInform 04:10
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