Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания. Поводом для этого стал рост реальных доходов населения.

Политика Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

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Общество Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.