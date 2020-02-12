Экономика
Lenta.ruЧасть россиян перестала экономить
Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания. Поводом для этого стал рост реальных доходов населения.
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Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Здоровье
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ Фото из архива Myslo.ru.
Экономика
Продажи на алмазном рынке упали из-за коронавируса
Участники рынка начали пересмотр своих стратегий на азиатском рынке, так как в течение последних двух-трех недель продажи предметов роскоши в Китае практически остановились, заявил глава АЛРОСА Сергей Иванов.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
Политика
Путин обсудил с премьером Италии обстановку в Ливии
Стороны обсудили обстановку в стране в контексте конференции, состоявшейся в Берлине 19 января.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Хоккей
Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам
Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
Политика
Поклонская рассказала о смертном приговоре из Киева
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Энергетика
Страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК в январе 2020 года выполнили новые условия соглашения по сокращению добычи нефти на 127%, сообщает ТАСС.
Политика
Польша хочет видеть европейскую Россию без Крыма
Отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и возможной передаче Крымского полуострова в состав Украины, Щерский заявил, что Россия должна отказаться от Крыма.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Экономика
Greenpeace: из-за загрязнения воздуха мир теряет $8 млрд каждый день
Из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Армия и оружие
Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить
При поверхностном взгляде может показаться, что Зеленский всего-то предложил изменить последовательность действий, прописанную в "Минске-2" и "формуле Штайнмайера": сначала верните Украине контроль над границей с Россией, а уж потом мы сами там организуем выборы и как-нибудь решим вопрос со статусом региона.
Кино
Жена сценариста раскрыла ошибку в фильме «Москва слезам не верит»
Людмила Кожина, жена сценариста Валентина Черных, рассказала о работе над сценарием ленты «Москва слезам не верит».
Общество
Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.