Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян перестала экономить

Россияне стали более требовательны к качеству продуктов и их ассортименту, на цену покупатели обращают меньше внимания. Поводом для этого стал рост реальных доходов населения.
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Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

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Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ru04:35

ВШЭ: улучшение потребительских настроений приостановилось

Банки.ру10 февраля в 14:39

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

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Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБК04:24

В калининградской торговле ухудшились настроения

Новый Калининград.Ru10 февраля в 11:41

Индекс качества: рост за счет вагонов

РЖД-Партнер10 февраля в 05:10
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Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Политика

Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
Интерфакс 06:16
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Здоровье

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ

Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ Фото из архива Myslo.ru.
MySLO.ru 07:06
Экономика

Продажи на алмазном рынке упали из-за коронавируса

Участники рынка начали пересмотр своих стратегий на азиатском рынке, так как в течение последних двух-трех недель продажи предметов роскоши в Китае практически остановились, заявил глава АЛРОСА Сергей Иванов.
Коммерсантъ 07:12
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
Здоровье

В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
RT на русском 05:03
Политика

Путин обсудил с премьером Италии обстановку в Ливии

Стороны обсудили обстановку в стране в контексте конференции, состоявшейся в Берлине 19 января.
ТК Звезда 07:40
Происшествия

На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Известия 03:33
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Политика

Поклонская рассказала о смертном приговоре из Киева

Московский Комсомолец 07:30
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Энергетика

Страны ОПЕК в январе перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК в январе 2020 года выполнили новые условия соглашения по сокращению добычи нефти на 127%, сообщает ТАСС.
RT на русском 07:14
Политика

Польша хочет видеть европейскую Россию без Крыма

Отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе и возможной передаче Крымского полуострова в состав Украины, Щерский заявил, что Россия должна отказаться от Крыма.
Городовой 07:02
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Экономика

Greenpeace: из-за загрязнения воздуха мир теряет $8 млрд каждый день

Из-за загрязнения воздуха от горения ископаемого топлива мировая экономика ежедневно теряет $8 млрд, говорится в докладе Greenpeace.
Ведомости 04:07
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Армия и оружие

Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить

При поверхностном взгляде может показаться, что Зеленский всего-то предложил изменить последовательность действий, прописанную в "Минске-2" и "формуле Штайнмайера": сначала верните Украине контроль над границей с Россией, а уж потом мы сами там организуем выборы и как-нибудь решим вопрос со статусом региона.
ТАСС 02:00
Кино

Жена сценариста раскрыла ошибку в фильме «Москва слезам не верит»

Людмила Кожина, жена сценариста Валентина Черных, рассказала о работе над сценарием ленты «Москва слезам не верит».
News.ru вчера в 08:26
Общество

Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт

Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
REGNUM вчера в 23:13
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино

Известия 05:45
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
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