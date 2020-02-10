с чего всё началось

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Политика В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Гаджеты Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.

Экономика Дюмин: тульские власти намерены привлечь один трлн рублей инвестиций Тульская область, которая за последние четыре года заключила более ста инвестиционных соглашений на 500 миллиардов рублей, планирует до 2024 года привлечь еще более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО по вопросам увеличения объема инвестиций в основной капитал.

Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.

Авто Новый Renault Logan впервые вышел на тесты Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.

Гаджеты Мобильный AMD Ryzen 7 4800HS обогнал десктопный Ryzen 7 2700X в тесте В тесте 3DMark Time Spy CPU в своё время чип Ryzen 7 4800H превзошёл Core i7-9700K и вышел практически на один уровень с Ryzen 7 2700X.

Экономика Интурист дает гарантию лучшей цены на туры в Турцию В минувшем году уже возникали конфликты по поводу того, что реальная стоимость туров в период акции раннего бронирования сильно завышена.

Происшествия У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9 Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.

Политика Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу Киев инициировал заседание Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных территориях, оно пройдет 20 февраля, сообщило министерство иностранных дел Украины.