с чего всё началось

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.

Политика Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Общество Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.

Происшествия Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

Экономика Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре Почему стали покупать больше алкоголя Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян.

Происшествия В Польше избили группу русскоговорящих Хулиганы атаковали компанию из граждан Белоруссии, Польши, России и Украины в Старом городе.

Политика Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Хоккей Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.

Общество В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

Наука Коронавирус может жить на предметах до девяти дней Как уточнили исследователи, если коронавирус похож на другие вирусы семейства, он может жить на поверхности предметов, на которые попал, до девяти дней.

Гаджеты Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.

Политика В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.

Экономика Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.

Происшествия Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.