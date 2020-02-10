Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов11 февраля в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолецвчера в 04:03

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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru11 февраля в 04:00

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
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Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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