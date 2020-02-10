Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
Читать в источнике
Комментировать597
с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов11 февраля в 04:03

Подробнее о событии

Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолецвчера в 04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru11 февраля в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Задолженность по ипотеке за год сократилась незначительно

Долги.ру10 февраля в 01:00

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Телепрограмма вчера в 12:43
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Наука

Рак развивается из-за воздействия патогенов

Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.
МонаВиста вчера в 10:24
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:29
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Армия и оружие

Новейшие танки Т-90М начнут поставлять в российскую армию в 2020 году

Российская армия в 2020 году начнет получать новую модификацию легендарного танка Т-90М «Прорыв-3».
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:17
Политика

Захарова рассказала о разрушении украинского государства

Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" на себя вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
РИА Новости 13:35
Происшествия

В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
RT на русском 12:15
Игры

Quantic Dream официально стала издателем

Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.
Игромания.ру 14:06
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

RT на русском 09:53
Футбол

Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Чемпионат 03:04
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Происшествия

В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына

Тела в начале февраля обнаружил в Краснодаре местный житель.
РИА Новости 12:44
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
News.ru 01:55
Гаджеты

Microsoft разработала эмулятор Windows 10X

Компания Microsoft презентовала эмулятор пока не вышедшей операционной системы Windows 10X.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:05
Экономика

ФАС выдала предписание РЖД по закупке компьютеров на 1,2 млрд рублей

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала законными жалобы на исключение из закупки РЖД вычислительной техники на 1,2 млрд рублей трех поставщиков российского оборудования и предписала устранить нарушения, следует из сообщения службы.
Rambler News Service 06:21
Армия и оружие

Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта

Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:25
Авто

Спецверсия Sahara Horizon появилась у Toyota Land Cruiser

В экстерьере Land Cruiser обозначились эксклюзивная радиаторная решетка с вставками из хрома, шильдик Horizon, а логотип Land Cruiser проецируется на дорожное покрытие при открывании дверей.
ГЛАС.RU вчера в 04:21
Происшествия

Депутат Хайруллин мог выжить, если бы пристегнулся в вертолете

Телеканал 360° 07:50
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Российский Диалог 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное