с чего всё началось

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.

Армия и оружие Иран пригрозил США и Израилю военным ответом в случае их ошибки РИА "Новости" Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в день поминовения Касема Сулеймани заявил, что Иран нанесет удар по США и Израилю в случае ошибки с их стороны.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Наука Обнаружены гены, позволяющие побороть болезнь Хантингтона Исследователи из Университета Дьюка (Duke University) определили новую функцию гена, мутация которого лежит в основе прогрессирующего нейродегенеративного расстройства, известного как болезнь Хантингтона.

Биатлон Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).