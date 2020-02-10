Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов11 февраля в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолецвчера в 04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru11 февраля в 04:00

Задолженность по ипотеке за год сократилась незначительно

Долги.ру10 февраля в 01:00

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

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Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
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В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
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Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
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Общество

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ТАСС 02:31
Наука

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Исследователи из Университета Дьюка (Duke University) определили новую функцию гена, мутация которого лежит в основе прогрессирующего нейродегенеративного расстройства, известного как болезнь Хантингтона.
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Политика

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Газета.Ru 11 февраля в 02:15
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Армия и оружие

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
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Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг

Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
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Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

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