Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН10 февраля в 09:14

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
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Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
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Происшествия

В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании

Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:06
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Китайский коронавирус получил официальное название

Глава ВОЗ добавил, что, согласно правилам, название нового типа коронавируса не должно быть связано с географическим названием, человеком или группой людей, животным.
URA.Ru вчера в 12:30
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Армия и оружие

Турция начала переброску в Сирию новых подразделений

Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
РБК 03:23
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

Трейлер уже собрал множество просмотров в сети. Как сообщает ToDay News Ufa, широкоформатная лента выйдет в прокат в этом году.
ToDay News Ufa 10 февраля в 12:15
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM вчера в 03:18
Армия и оружие

Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе

«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Lenta.ru 03:22
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия 09 февраля в 23:02
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Футбол

«Спартак» не взял Глушенкова и Баду на сбор в Сочи

Как информирует пресс-служба «красно-белых», по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений: полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут тренироваться в Турции с дублерами, а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Евро-футбол.ру 03:10
Здоровье

Переболевшего коронавирусом китайца выписали из больницы в Забайкалье

Гражданин КНР, госпитализированный с коронавирусом в Забайкалье, выздоровел и выписан из больницы.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Футбол

Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд ушёл из жизни на 78-м году.
Чемпионат вчера в 12:13
Политика

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Газета.Ru 02:31
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Авто

«АвтоВАЗ» сокращает штат седьмой год подряд

Автоновости дня 00:34
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Неизвестные обстреляли автосалон в Москве

Газета.Ru 02:35
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Происшествия

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала, что допустила ошибку, когда редактировала некоторые сцены из фильма.
OAnews вчера в 07:40
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
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