с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.

Общество Медведева объявила о запуске онлайн-магазина Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.

Гаджеты Apple выпустит новые наушники AirPods Pro В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».

Интернет Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.