Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22
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