Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

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Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
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В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
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Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В Башкирии будет создана карантинная зона для туристов из Китая

Официальное количество туристов, вернувшихся из Китая, с подозрением на вирус насчитывается 30 человек.
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Обязательную маркировку части молочки предложили отложить

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
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