Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе у него сложился образ "президента мира".
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила свою беременность
Анна Седокова — многодетная мама, которая, как шутят в кругах шоу-бизнеса, рожает детей от каждого своего возлюбленного.
Общество
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Спорт
Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте
Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Космос
«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Футбол
«Уфа» сменит эмблему и будет играть в фиолетовых цветах
В текущем сезоне команда из столицы Башкирии идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19-и матчах Российской Премьер-Лиги.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
Общество
ФАС назвала «экономическим мародерством» завышение цен на маски
Многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах России имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Кино
Режиссёр «Соника в кино» боялся, что зрителям не понравится редизайн героя
Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Здоровье
В Башкирии будет создана карантинная зона для туристов из Китая
Официальное количество туристов, вернувшихся из Китая, с подозрением на вирус насчитывается 30 человек.
Экономика
Обязательную маркировку части молочки предложили отложить
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.