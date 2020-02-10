Экономика

9111.ru9111.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке

Жители половины регионов России фактически перестали вносить ежемесячные платежи по ипотечным кредитам. Вместе с тем объем просроченной задолженности по ипотеке в России по итогам 2019 года снизился всего лишь на 0,4% – до 72,6 миллиарда рублей.
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