Экономика
9111.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке
Жители половины регионов России фактически перестали вносить ежемесячные платежи по ипотечным кредитам. Вместе с тем объем просроченной задолженности по ипотеке в России по итогам 2019 года снизился всего лишь на 0,4% – до 72,6 миллиарда рублей.
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Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» осуждены на сроки от шести до 18 лет
Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Политика
Песков: в Кремле обеспокоены эскалацией ситуации в Сирии
Песков подчеркнул, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Космос
Космическую школу Самарского университета поддержит ООН
Управление по вопросам космического пространства ООН поддержит новую летнюю космическую школу на базе Самарского университета.
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Общество
Китай испытал российскую тест-систему выявления коронавируса
Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.
Спорт
Дина Аверина выиграла в упражнениях с мячом на этапе Гран-При в Москве
Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Армия и оружие
Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
В Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой
Кадры видеосъемки, зафиксировавшей массовую драку с избиением и стрельбой в горде Сергиев Посад, опубликовал 9 февраля Telegram-канал Mash.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
По данным источника, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о ненадежности тестов на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат, пишут «Известия».
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Происшествия
В Москве задержали пранкера, имитировавшего приступ от коронавируса
Происшествия