Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат

Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.
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Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Lenta.ru11:34

Опрос: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

VSE42.RU12:50

Часть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Ореанда-Новости12:09

Россияне пожаловались на снижение зарплат

9111.ru13:18

Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

РБК10:50

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Вести.Ru10:41

Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

ПРАЙМ09:46
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Технологии

Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах

Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11.
News.ru 06:31
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 15:29
9
Космос

В России отложили все июньские космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Политика

Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском 18:49
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Происшествия

В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Lenta.ru 20:02
9
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
63
Общество

В кораблях Маска нашли заимствование у России

"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru 21:31
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
20
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Общество

Создаваемую Минобороны вакцину от коронавируса испытали на животных

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики десять раз за неделю нарушили перемирие

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики на протяжении прошлой недели десять раз нарушили перемирие в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 05:06
16
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
5
Экономика

Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей

Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru 14:07
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 88-летием

Народный артист России Филипп Киркоров разместил поздравление для отца на официальной странице в социальной сети Instagram.
Народные новости 13:53
Культура

На телевидении запускают шоу «Детский КВН»

На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой 09:40
16
Происшествия

В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов

В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
44
Происшествия

На Колыме выявили два новых очага COVID-19

В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета 20:54
Происшествия

В Мазановском районе спасатели искали 11-летнего ребенка

Сегодня ночью, спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ принимали участие в поисках ребенка 2009 года рождения.
ИА Порт Амур 21:24
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 21:06
27
Общество

Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня

CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
90
Здоровье

В Свободном коронавирус подтвердился у сотрудника детсада №7

Ранее вспышка коронавируса была выявлена в благовещенском детсаду №5: заболели три сотрудника и двое детей.
АСН24 07:25
2
Общество

Названы сроки возобновления полетов за рубеж

О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news 10:40
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Политика

Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
75
Общество

Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
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Футбол

Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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