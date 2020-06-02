Экономика
Lenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.
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Технологии
Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах
Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11.
News.ru 06:31
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 15:29
Космос
В России отложили все июньские космические пуски
Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском 18:49
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru 21:31
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
Создаваемую Минобороны вакцину от коронавируса испытали на животных
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики десять раз за неделю нарушили перемирие
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики на протяжении прошлой недели десять раз нарушили перемирие в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Экономика
Россияне хотят получать базовый безусловный доход в 25 тыс. рублей
Специалисты компании Superjob провели опрос, который показал, что россияне хотели бы получать базовый безусловный доход в размере 25 тысяч рублей.
Pravda.Ru 14:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров трогательно поздравил отца с 88-летием
Народный артист России Филипп Киркоров разместил поздравление для отца на официальной странице в социальной сети Instagram.
Народные новости 13:53
Культура
На телевидении запускают шоу «Детский КВН»
На телеканале СТС с 15 июня стартует шоу талантов «Детский КВН».
Городовой 09:40
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия
На Колыме выявили два новых очага COVID-19
В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета 20:54
Происшествия
В Мазановском районе спасатели искали 11-летнего ребенка
Сегодня ночью, спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ принимали участие в поисках ребенка 2009 года рождения.
ИА Порт Амур 21:24
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 21:06
Общество
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру 14:34
Культура
Филипп Киркоров спел «песню простаты»
Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
Здоровье
В Свободном коронавирус подтвердился у сотрудника детсада №7
Ранее вспышка коронавируса была выявлена в благовещенском детсаду №5: заболели три сотрудника и двое детей.
АСН24 07:25
Общество
Названы сроки возобновления полетов за рубеж
О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news 10:40
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Комсомольская правда 13:18
Футбол
Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40