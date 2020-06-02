Экономика
Lenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат
По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. В целом работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).
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Общество
ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
NewInform 04:14
Гаджеты
Сегодня пройдет анонс смартфона Honor Play4
Сегодня, 3 июня, состоится презентация смартфонов Honor Play4, Play4 5G и Play4 Pro 5G.
Anonsens 05:26
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Торбинский является воспитанником "Спартака", за который отыграл с 2002 по 2007 год.
RT на русском 01:43
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Наука
Создан «черный азот», являющийся аналогом графена
Главным минусом «черного азота» является то, что при сниженном давлении он превращается обратно в обычный азот.
Anonsens вчера в 20:19
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской исправительной колонии №9 Василия Путина.
Медиазона 02:37
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Армия и оружие
Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация
Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
Наука
Самарские ученые предложили вариант снижения стоимости авиатоплива
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева провели исследования совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция).
СитиТрафик вчера в 07:00
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Путешествия
Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году
Самыми дешевыми направлениями для путешествий российских туристов в 2020 году могут стать Тунис, Турция и Греция.
Lenta.ru 04:45
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Технологии
Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы
Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
Кино
Умерла актриса из «Санта-Барбары»
По данным издания, смерть наступила по естественным причинам. Пегги Поуп начала свою актерскую карьеру в 1966 году.
РИА Новости 06:00
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета вчера в 12:57
Происшествия
В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика
«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06