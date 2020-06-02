Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат

По сравнению с началом апреля число обеспокоенных снижением зарплат россиян стало на 10 процентных пунктов больше. В целом работники частного сектора говорят о снижении дохода чаще (22 процента), чем бюджетники (17 процентов).
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Новости за ночь: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

Национальная служба новостей01:02

Опрос: число потерявших в зарплате россиян удвоилось

VSE42.RUвчера в 12:50

Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

ПРАЙМвчера в 09:46

Часть россиян пожаловались на снижение зарплат

Lenta.ruвчера в 11:34

Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

РБКвчера в 10:50

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Вести.Ruвчера в 10:41

Часть жителей России пожаловались на снижение зарплат

Ореанда-Новостивчера в 12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
40
Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
9
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
21
Игры

Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption

Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
1,2K
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в четь 60-летия.
NewInform 04:14
6
Гаджеты

Сегодня пройдет анонс смартфона Honor Play4

Сегодня, 3 июня, состоится презентация смартфонов Honor Play4, Play4 5G и Play4 Pro 5G.
Anonsens 05:26
Общество

Торбинский сравнил полицейских в России и США

Торбинский является воспитанником "Спартака", за который отыграл с 2002 по 2007 год.
RT на русском 01:43
8
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
59
Наука

Создан «черный азот», являющийся аналогом графена

Главным минусом «черного азота» является то, что при сниженном давлении он превращается обратно в обычный азот.
Anonsens вчера в 20:19
1
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках заключенного тверской исправительной колонии №9 Василия Путина.
Медиазона 02:37
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
722
Армия и оружие

Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация

Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
8
Наука

Самарские ученые предложили вариант снижения стоимости авиатоплива

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева провели исследования совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция).
СитиТрафик вчера в 07:00
5
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
1,8K
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
212
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1K
Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
126
Путешествия

Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году

Самыми дешевыми направлениями для путешествий российских туристов в 2020 году могут стать Тунис, Турция и Греция.
Lenta.ru 04:45
78
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 06:35
3,3K
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
5
Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Технологии

Google убрал из магазина приложение, удаляющее китайские программы

Google убрал из магазина популярное в Индии приложение Remove China App, которое позволяет находить и удалять со смартфона разработанные в Китае программы, сообщает портал TechCrunch.
РИА Новости 04:37
35
Кино

Умерла актриса из «Санта-Барбары»

По данным издания, смерть наступила по естественным причинам. Пегги Поуп начала свою актерскую карьеру в 1966 году.
РИА Новости 06:00
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета вчера в 12:57
32
Происшествия

В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика

«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
38
Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное