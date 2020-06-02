Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 339

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 325

Политика ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами. 32

Политика В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7 США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 211

Общество СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости». 45

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 197

Общество Заморозки ожидаются в Свердловской области Согласно прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 3 и 4 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °. 7

Шоу-бизнес Дава закупил одежду на миллион рублей Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе. 30

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K

Футбол РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.

Здоровье Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup. 7

Кино Андре Овредал: «Цифровой прокат – это не будущее, это настоящее» Кинообозреватель «НГ» Наталия ГРИГОРЬЕВА поговорила с Андре ОВРЕДАЛОМ о том, во что сегодня превратилась скандинавская мифология, что такое хороший хоррор и об эпохе цифрового кино в эпоху эпидемии коронавируса.

Авто Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 23

Общество Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 59

Происшествия Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына. 9