Экономика
Lenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.
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Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Общество
Собянин заявил об использовании 50% созданных медицинских мощностей
В Москве во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей.
Известия 11:50
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
РБК 13:03
Происшествия
На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия
Коммерсантъ 13:17
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Общество
СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже
Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
Росбалт 10:18
Гаджеты
Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США
В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 09:45
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
Заморозки ожидаются в Свердловской области
Согласно прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 3 и 4 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Kursk.com 13:05
Шоу-бизнес
Дава закупил одежду на миллион рублей
Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе.
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Здоровье
Опрос показал удовлетворение трети россиян системой здравоохранения
В 2019 году, до пандемии коронавируса, качеством доступной медицинской помощи в местах проживания оказались довольны только 37% россиян, свидетельствуют данные Gallup.
РБК 11:54
Кино
Андре Овредал: «Цифровой прокат – это не будущее, это настоящее»
Кинообозреватель «НГ» Наталия ГРИГОРЬЕВА поговорила с Андре ОВРЕДАЛОМ о том, во что сегодня превратилась скандинавская мифология, что такое хороший хоррор и об эпохе цифрового кино в эпоху эпидемии коронавируса.
Независимая газета 12:05
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Авто
Lexus NX доступен в России в новой спецверсии Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
Автостат вчера в 08:42
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию
Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
Русский Запад 09:28
Армия и оружие
Голодный бунт в ВСУ назвали трагедией Украины
Взгляд.ру 12:36
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18