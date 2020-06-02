Экономика

Вести.RuВести.RuОколо 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.
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Удвоилось число россиян, потерявших в зарплате из-за кризиса

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Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении зарплаты и других выплат

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
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Гендиректор «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» попал в международный розыск

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На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
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Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

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РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
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К Земле летит опасный астероид. Сближение ждут в субботу утром

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ФСБ задержала украинского военного за пересечение границы в Крыму

Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
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Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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За сутки трейдеры потеряли $340 млн в криптовалюте

За прошедшие сутки сумма ликвидаций лишь на трех биржах: BitMEX, OKEx и Huobi Global достигла $338 млн, по данным CoinNess.
РБК 12:21
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Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
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Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Составы в Мурманск пойдут через Мурмаши, Молочный и Колу

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Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

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Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
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Новый «космический» фильм с Томом Крузом снимет Даг Лайман

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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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