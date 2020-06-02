Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.

Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

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