Экономика
Lenta.ruЧасть россиян пожаловались на снижение зарплат
Каждый пятый россиянин (19 процентов), который работает по найму, сообщил о снижении зарплаты и других выплат с начала апреля. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России.
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Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
Росприроднадзор не допускался к месту разлива топлива в Норильске
Сотрудники Росприроднадзора не могли попасть к очагу экологической катастрофы — месту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3.
Пятый канал 11:44
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Милутиновым
Центровой сборной Сербии Никола Милутинов перешел в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
ТАСС Спорт 02:25
Общество
Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Газета.Ru 07:54
Политика
В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах.
Взгляд.ру 11:36
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Хоккей
«Металлург» заключил контракты с Карповым и Каблуковым
Sport24.ru 07:23
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что вышла финальная серия четвертого сезона "Рика и Морти".
Piter.tv 04:46
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 03:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Футбол
Перенесший коронавирус тренер Изотов вернулся к работе с «Динамо»
Тренер вратарей московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Изотов, который ранее был инфицирован коронавирусом, вернулся к работе с командой, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 09:23
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Авто
Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн
Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
Общество
В Нью-Йорке продлили комендантский час до конца недели
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 11:50
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 07:06
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Общество
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.
Newia.ru вчера в 14:30
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка
Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Политика
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москву
Москва, 2 июня 2020, 18:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером пригласил коллегу принять в участие в параде Победы в Москве.
REGNUM 11:49