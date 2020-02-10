Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда14:01

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)вчера в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22
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Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

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Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
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Общество

Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику

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Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
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«Тампа» благодаря дублю Кучерова победила «Коламбус»

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров.
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В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
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Ибрагимович забил и сделал голевой пас в первом тайме миланского дерби

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МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
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Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков навозников Амазонии

Было обнаружено, что интенсивные засухи и лесные пожары во время последнего проявления Эль-Ниньо в сочетании с человеческим фактором привели к тому, что численность этих жуков сократилась более чем вдвое за последние два года.
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Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
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16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга

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Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24

Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.
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Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

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Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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Новую выставку «Женщины и цветы» откроют в музее «Садовое кольцо»

Сотрудники музея «Садовое кольцо» 18 февраля откроют коллективную выставку живописи «Женщины и цветы».
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Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Армия и оружие

Делегация аппарата военного атташе США прибыла в Донбасс

Сотрудники аппарата военного атташе при американском посольстве на Украине пробудут вблизи линии соприкосновения до 14 февраля.
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Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста

Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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