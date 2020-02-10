Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

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Общество В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин В России сильно отличаются погодно-климатические условия разных регионов и вводить единые жесткие ограничения по запрету на шипованные шины "нецелесообразно", добавили в Минтрансе.

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