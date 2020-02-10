Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Технологии
80% корпоративных сетей заражено вирусами
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов Positive Technologies, большая часть (81 %) корпоративных сетей и сетей госструктур в России заражены вредоносным программным обеспечением.
Кино
Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль
Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер».
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
В России сильно отличаются погодно-климатические условия разных регионов и вводить единые жесткие ограничения по запрету на шипованные шины "нецелесообразно", добавили в Минтрансе.
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»
Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Здоровье
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Политика
В Конституции РФ могут измениться условия роспуска Госдумы
Глава думского комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о возможном изменении нормы Конституции РФ, касающейся роспуска нижней палаты парламента.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Кино
Режиссёр «Соника в кино» боялся, что зрителям не понравится редизайн героя
Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
Здоровье
Гендиректоров предложили поставить во главе калужских больниц
В понедельник, 10 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ обратил внимание на то, что не все жители довольны объединением больниц в районах.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Общество
В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Лора Дерн Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.
Происшествия
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отругала журналистов после концерта в Ставрополе
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Экономика
Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал, как, по его мнению, влияние нового коронавируса может сказаться на российской экономике.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.