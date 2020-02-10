Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
Коронавирус обнаружили у гражданина Украины на лайнере в Японии
Шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находившихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess зафиксировано в воскресенье, 9 февраля.
Здоровье
Минздрав: алкоголь от коронавируса не поможет
По словам главного нарколога ведомства Евгения Брюна, употребление спиртосодержащих напитков, наоборот, повысит нагрузку на сердце и организм в целом, из-за чего могут возникнуть очень серьезные последствия.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета на этот год, чтобы перенаправить средства на проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию.
Политика
Опрос: 70% россиян считают, что поправки к Конституции допустимы
70% считают допустимыми изменения в основной закон государства, а 64% готовы принять участие в голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Общество
Генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
Нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции в своей резиденции две недели.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Общество
Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах
Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Кино
Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов
Политика
Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» объяснил, зачем Украине нужна эта госкомпания
Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.