Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Тысячи ипотечников в Москве могут потерять квартиры

АБН06:25

Россияне прекратили платить по ипотеке

Piter.tv06:09

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

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В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21
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РБК вчера в 16:28
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Российская газета 05:59
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Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
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Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
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Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
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Коронавирус обнаружили у гражданина Украины на лайнере в Японии

Шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находившихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess зафиксировано в воскресенье, 9 февраля.
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RuNews24.ru 04:26
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В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
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70% считают допустимыми изменения в основной закон государства, а 64% готовы принять участие в голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
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Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
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«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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