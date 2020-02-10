Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Исследование: Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке

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Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
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Tvoe-avto.com 08 февраля в 07:41
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Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
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Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
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Умер советский разведчик Александр Голубев

В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Lenta.ru 10:46
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
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В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

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Турция понадеялась на поддержку НАТО в связи с обострением в Идлибе

«НАТО должна быть солидарна с Турцией», — подчеркнул Челик, его цитирует РИА «Новости».
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Российские гимнастки победили во всех видах на этапе Гран-при в Москве

Российские гимнастки победили во всех дисциплинах этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 9 февраля.
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Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ вчера в 22:10
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
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Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского

В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
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Мощный Bugatti Chiron R дебютирует в Женеве

В новом отчете, опубликованном The Supercar Blog, говорится, что Golf не будет единственным автомобилем от VW Group, который получит «R» в этом году, так как Chiron R скоро появится.
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Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
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