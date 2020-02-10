Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Общество
В столице появятся магазины датского конкурента IKEA
Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Авто
Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Общество
Умер советский разведчик Александр Голубев
В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
Турция понадеялась на поддержку НАТО в связи с обострением в Идлибе
«НАТО должна быть солидарна с Турцией», — подчеркнул Челик, его цитирует РИА «Новости».
Спорт
Российские гимнастки победили во всех видах на этапе Гран-при в Москве
Российские гимнастки победили во всех дисциплинах этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 9 февраля.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского
В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
Авто
Мощный Bugatti Chiron R дебютирует в Женеве
В новом отчете, опубликованном The Supercar Blog, говорится, что Golf не будет единственным автомобилем от VW Group, который получит «R» в этом году, так как Chiron R скоро появится.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.