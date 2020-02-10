Экономика
9111.ruЧасть россиян перестала платить по ипотеке
Жители половины регионов России фактически перестали вносить ежемесячные платежи по ипотечным кредитам. Вместе с тем объем просроченной задолженности по ипотеке в России по итогам 2019 года снизился всего лишь на 0,4% – до 72,6 миллиарда рублей.
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Общество
ФАС назвала мародерством завышение цен на медицинские маски
"Экономическим мародерством" назвала Федеральная антимонопольная служба завышение розничных цен на медицинские маски.
Экономика
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Евромайдану
Картина рассказала о событиях на Украине во время Евромайдана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Армия и оружие
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Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска
Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Политика
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Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
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Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кино
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Экономика
Обязательную маркировку части молочки предложили отложить
Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
Происшествия
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Общество
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Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Экономика
В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра
Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Тайка Вайтити раскритиковал клавиатуры Apple после получения «Оскара»
Режиссёр Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»), пожаловался на клавиатуры Apple.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
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