Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Общество
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Глава камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев прокомментировал инцидент с ведущей новостей, которая смеялась во время репортажа о повышении социальных выплат.
Происшествия
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»
Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 будет представлен официально 13 февраля
Китайская компания Xiaomi представит свой главный смартфон этого года Xiaomi Mi 10 в четверг, 13 февраля.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Здоровье
В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап
Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Хоккей
Россия потерпела три поражения на Шведских играх
Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Приморье
Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".
Армия и оружие
В США насчитали более 100 военных, пострадавших при январской атаке Ирана
Более ста американских военных получили ранения при январской атаке Ирана по базам США в Ираке, сообщает 10 февраля Reuters.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Футбол
Слуцкий посоревновался с футболистами «Рубина» в картинге
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий посоревновался с футболистами и персоналом клуба в картинге.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова отдыхает на море с подросшим братом
На фотографиях брат и сестра выглядят рядом друг с другом очень гармонично.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.