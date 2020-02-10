Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

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Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)вчера в 14:33

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

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