Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21

Исследование: Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке

VSE42.RU04:52

Аналитики: россияне перестали выплачивать ипотеку

Deita.ruвчера в 21:30

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)вчера в 14:33

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика

Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Украина.ру 04:57
Авто

Российская Zetta насытит рынок Индии электрокарами

Российская компания ZETTA, ведущая работы в сфере инжиринга, промдизайна, выпуска лодочных моторов, комплектующих для российских заводов в сфере авто, подготовила проект нескольких транспортных средств (ТС) для партнера из Индии. электромоторикша; компактное маршрутное такси; большой (если можно так говорить применительно к Индии) автобус для города.
Car.ru 04:24
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Политика

Ишингер раскритиковал стремление США остановить «Северный поток — 2»

Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие

В России прошли испытания С-500 с самыми дальнобойными зенитными ракетами в мире

Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ, заявил, что ЗРК С-500 смогли с успехом завершить войсковые испытания, то есть из них были осуществлены пуски зенитных управляемых ракет.
Discover24 05:25
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия вчера в 04:35
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Экономика

Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами

Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Вести.Ru 02:41
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM вчера в 07:50
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Происшествия

Самолет вернулся в Красноярск из-за проблем с закрылками

Известия 04:20
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
Piter.tv 02:45
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Политика

Лавров оценил вероятность возвращения украинского посла в Москву

Посол Украины был отозвал из Москвы по инициативе Киева, но Россия будет не против его возвращения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Известия вчера в 19:37
Экономика

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
Коммерсантъ 02:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру вчера в 07:13
Кино

«Джокер» получил первый «Оскар-2020»

Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.
Газета.Ru вчера в 22:51
Армия и оружие

Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией

ГЛАС.RU 05:09
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Bimru.ru вчера в 09:37
Происшествия

Главврача во Владимире задержали за взятку в 1,7 миллиона рублей

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Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Экономика

В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов

Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Известия вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
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