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Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Кино «Джокер» получил первый «Оскар-2020» Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.