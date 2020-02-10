Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионов04:03

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Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ru04:00

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 14:01

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.ру09 февраля в 09:22

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ruвчера в 05:21

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ruвчера в 03:24

В Брянской области резко выросла просрочка по ипотеке

Городской телеканал (Брянск)09 февраля в 14:33

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБНвчера в 09:14
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:14, Ашберн
Здоровье

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Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов

В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.
Газета.Ru 12:13
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Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
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Европейский Союз в текущем году планирует провести всю подготовительную работу, связанную с пересмотром Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС.
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Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
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В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП

Столкновение с четырьмя автомобилями произошло на 79 километре дороги Сургут-Нижневартовск.
Российская газета 07:49
Армия и оружие

Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
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Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Происшествия

В Южно-Сахалинске на пожаре погиб девятилетний мальчик

Следственные органы СКР в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика на пожаре в одном из садоводств областного центра.
Байкал24 09:55
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru 16:10
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
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В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Газета.Ru 14:31
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Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»

Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
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«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020

Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1.
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Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем

Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».
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В Счетной палате рассказали об устойчивом росте поступлений НДФЛ

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ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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У РПЛ появится титульный спонсор – «Тинькофф-банк»

Российская премьер-лига нашла нового титульного спонсора.
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В Роспотребнадзоре предупредили о ненадежности тестов на коронавирус

Каждый второй тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат.
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«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

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Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
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Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа

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Парламентская газета 10:30
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Совместимая с человеком нить

Главным предназначением подобного материала ученые видят «починку» кровеносных сосудов — так как являющийся структурным белком для таких тканей коллаген одинаков у всех людей и, предположительно, не должен вызывать отторжения.
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«Краснодар» интересуется полузащитником «Наполи» Юнесом

«Краснодар» хочет усилить свою полузащиту игроком «Наполи» Армином Юнесом.
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