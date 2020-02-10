Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда14:01

Петербуржцы набрали проблемных ипотечных кредитов на миллиарды рублей

АБН09:14

Исследование: россияне перестали платить по ипотеке

Банки.рувчера в 09:22

Исследование: Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке

VSE42.RU04:52

В половине регионов России жители перестали платить по ипотеке — коллекторы

Красная весна04:52

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Lenta.ru03:24

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото в купальнике во время отдыха на Мальдивах

Популярная актриса Кристина Асмус в настоящее время наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Kleo.ru 05:59
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru 12:22
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал вчера в 23:09
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Происшествия

«Сапсан» из Петербурга в Москву был остановлен из-за неисправности

РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
OAnews 07:56
Общество

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Наука

В Китае приступили к тестированию первой вакцины от коронавируса

Исследователи из Шанхая первыми в мире приступили к испытанию лекарства от коронавируса нового типа. Сейчас вакцину тестируют на мышах.
Полит.ру 05:49
Хоккей

Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча спрашивал о водке

RT на русском 15:42
Армия и оружие

ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

ИА Новороссия 08 февраля в 07:15
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек

В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.
BFM.ru 15:09
Гаджеты

Продажи смартфонов в КНР могут упасть вдвое из-за коронавируса

Из-за карантина упали продажи товаров, и ожидается что из-за остановки предприятий по производству смартфонов в дальнейшем на глобальном рынке будет наблюдаться дефицит определённых моделей.
Astera 12:42
Гаджеты

Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном

Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
ToDay News Ufa 07:24
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Политика

Минобороны показало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России выложило на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Аргументы и Факты 02:00
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ 13:19
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Армия и оружие

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

RT на русском 15:08
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Армия и оружие

Турция попросила помощи у НАТО из-за ситуации в Идлибе

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция надеется, что НАТО поддержит её и поможет разобраться в ситуации, которая сложилась в Идлибе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:39
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное