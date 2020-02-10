Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
Клуб регионоввчера в 04:03

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Тысячи россиян рискуют лишиться взятых в ипотеку квартир

Московский Комсомолец04:03

Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Deita.ruвчера в 04:00

Задолженность по ипотеке за год сократилась незначительно

Долги.ру10 февраля в 01:00

Жители половины регионов РФ перестали погашать ипотечные кредиты

News.ru10 февраля в 05:21

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Lenta.ru10 февраля в 03:24

Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке

Комсомольская правда10 февраля в 14:01

Россияне массово копят долги по ипотеке

ФедералПресс09 февраля в 22:21
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Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

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РИА Новости 14:10
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Lenta.ru 05:09
Армия и оружие

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Политика

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 13 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

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Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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