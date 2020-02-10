с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Политика Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.

Интернет Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Политика Рабочая группа по Конституции 13 февраля встретится с президентом РФ Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 13 февраля встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Происшествия В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

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Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.