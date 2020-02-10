Экономика
Lenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».Клуб регионов04:03
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Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
Комсомольская правдавчера в 14:01
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