Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧасть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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с чего всё началось
Севастополь и Крым названы лидерами среди российских регионов по динамике роста просроченной задолженности по ипотеке, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант
».
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