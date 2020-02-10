с чего всё началось

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.

Общество Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.